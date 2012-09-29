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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 29日 星期六 13:26 BJT

红人1-0力克海盗 贝里投出无安打比赛

周五辛辛那提红人1比0力克匹兹堡海盗，红人先发投手贝里(Homer Bailey)完投完封，没有被击出任何安打，全场投出10次三振，一分未失，演出大联盟本季第7场无安打比赛。贝里迎来本赛季第13胜，同时也成为红人历史上第15位投出全场无安打的投手。

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