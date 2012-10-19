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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 19日 星期五 11:45 BJT

老虎四战横扫洋基 问鼎美联冠军

原定於周三举行的美联冠军赛第四场由於大雨延至周四，底特律老虎8-1击败纽约洋基，时隔六年再次问鼎美联冠军。洋基整场比赛击打不力，仅交出两只安打，遭四战横扫。老虎将与卫冕冠军圣路易斯红雀与旧金山巨人之间的胜者争夺世界大赛的冠军。路透

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