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亚洲 | 2017年 3月 7日 星期二 12:43 BJT

中国货币市场：资金面延续紧平衡，MLF续做消息有助稳定市场情绪

    路透上海3月7日 - 中国银行间市场周二资金面延续紧平衡态势；月初准备金例行补缴
令银行融出意愿偏弱，而且今日有中期借贷便利（MLF）到期亦一度令市场心态偏谨慎，不
过随后传出MLF将续做的消息，有助稳定市场情绪。
    
    交易员并指出，短期流动性暂无太大压力，不过随着3月中下旬临近，缴税及季末因素
影响渐次增强，资金面仍面临波动。
    
    “早上比昨天稍紧，银行融出的很少，现在稍微好点了，MLF好像说了要续做，之前都
憋着不出，”北京一券商交易员称。
    
    华东一银行交易员谈到，今日资金状况与昨日总体类似，有点偏紧，但也不算很夸张，
“出的不是很多，要稍微多问几家，（例行）缴准还是有点影响的。”
    
    两位消息人士周二透露，中国央行今日对部分金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作
，期限仍为六个月及一年期，利率继续持稳在上次的2.95%和3.10%。3月仅有一笔MLF到期，
规模1,940亿元人民币，到期日为今日。
        
    央行公开市场今日进行了300亿元逆回购操作，七天、14天和28天期各100亿元，中标利
率仍均持平。据此计算，今日净回笼100亿元，为连续第九日净回笼。
    
    上述银行交易员并认为，目前对于中长期利率走势的预期依旧不乐观，从央行的表态来
看，政策也暂时没有想象空间，货币市场利率仍会维持在相对高位运行。
    
    中国周日发布的政府工作报告下调2017年多项主要经济发展预期目标，不仅GDP增速被
下调至6.5%左右，M2、投资和消费增速也纷纷下调，赤字率和通胀控制目标则持平于去年。
国务院总理李克强称，货币政策要保持稳健中性，要综合运用货币政策工作，维护流动性基
本稳定，合理引导市场利率水平。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:59              今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                           
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中：隔夜                  2.3775    2.4065       -2.90 
        七天                  2.5749    2.5368        3.81 
        14天                  3.2405    3.2615       -2.10 
 上海证交所质押式回购利率                                  
     其中:隔夜                2.7900    2.5150       27.50 
          七天                2.7250    2.5600       16.50 
         14天                 2.8800    3.0000      -12.00 
 回购定盘利率                                              
 其中:隔夜                    2.4000    2.4000        0.00 
      七天                    3.3000    2.9000       40.00 
     14天                     3.6000    3.5000       10.00 
 Shibor                                                    
     其中:隔夜                2.4041    2.4033        0.08 
          七天                2.6440    2.6460       -0.20 
        三个月                4.2918    4.2925       -0.07 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)
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