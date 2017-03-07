中国货币市场：资金面延续紧平衡，MLF续做消息有助稳定市场情绪

路透上海3月7日 - 中国银行间市场周二资金面延续紧平衡态势；月初准备金例行补缴 令银行融出意愿偏弱，而且今日有中期借贷便利（MLF）到期亦一度令市场心态偏谨慎，不 过随后传出MLF将续做的消息，有助稳定市场情绪。 交易员并指出，短期流动性暂无太大压力，不过随着3月中下旬临近，缴税及季末因素 影响渐次增强，资金面仍面临波动。 “早上比昨天稍紧，银行融出的很少，现在稍微好点了，MLF好像说了要续做，之前都 憋着不出，”北京一券商交易员称。 华东一银行交易员谈到，今日资金状况与昨日总体类似，有点偏紧，但也不算很夸张， “出的不是很多，要稍微多问几家，（例行）缴准还是有点影响的。” 两位消息人士周二透露，中国央行今日对部分金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作 ，期限仍为六个月及一年期，利率继续持稳在上次的2.95%和3.10%。3月仅有一笔MLF到期， 规模1,940亿元人民币，到期日为今日。 央行公开市场今日进行了300亿元逆回购操作，七天、14天和28天期各100亿元，中标利 率仍均持平。据此计算，今日净回笼100亿元，为连续第九日净回笼。 上述银行交易员并认为，目前对于中长期利率走势的预期依旧不乐观，从央行的表态来 看，政策也暂时没有想象空间，货币市场利率仍会维持在相对高位运行。 中国周日发布的政府工作报告下调2017年多项主要经济发展预期目标，不仅GDP增速被 下调至6.5%左右，M2、投资和消费增速也纷纷下调，赤字率和通胀控制目标则持平于去年。 国务院总理李克强称，货币政策要保持稳健中性，要综合运用货币政策工作，维护流动性基 本稳定，合理引导市场利率水平。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.3775 2.4065 -2.90 七天 2.5749 2.5368 3.81 14天 3.2405 3.2615 -2.10 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.7900 2.5150 27.50 七天 2.7250 2.5600 16.50 14天 2.8800 3.0000 -12.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4000 2.4000 0.00 七天 3.3000 2.9000 40.00 14天 3.6000 3.5000 10.00 Shibor 其中:隔夜 2.4041 2.4033 0.08 七天 2.6440 2.6460 -0.20 三个月 4.2918 4.2925 -0.07 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)