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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 12:21 BJT

中国货币市场：MLF续做后流动性维持稳势，月内到期资金供给尚可

    路透上海3月8日 - 中国央行公开市场已连续10日净回笼，不过上日到期的MLF已续做，
银行间资金市场周三流动性总体较为平稳，月内到期的供给尚可，惟对季末时点仍心存谨慎
。
    
    央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，单日净回笼200亿元，为连续第10
日净回笼。另外，央行周二进行了1,940亿元中期借贷便利(MLF)操作，规模与当日到期量相
同。
    
    华南一银行交易员称，目前资金供给“不跨月还可以，但月末(会怎么样)就不知道了。
”
    
    另外，对券商等非银机构来说，不论是回购利率，还是借入资金难易程度，今日资金面
也属较稳定时期。
        
    以下为主要货币市场利率报价:     
 北京时间11:59               今日(%)     上日(%)    变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                 
 其中:隔夜                     2.3800      2.3925       -1.25
  七天                         2.5364      2.6612      -12.48
 14天                          3.2831      3.3853      -10.22
 上海证交所质押式回购利率                                    
 其中:隔夜                     2.8100      2.5100      +30.00
  七天                         2.8000      2.6000      +20.00
  14天                         2.9850      2.9000       +8.50
 回购定盘利率                                                
 其中:隔夜                     2.4000      2.4000       +0.00
  七天                         3.1000      3.3000      -20.00
  14天                         3.4500      3.6000      -15.00
 Shibor                                                      
 其中:隔夜                     2.4061      2.4041       +0.20
 七天                          2.6550      2.6440       +1.10
 三个月                        4.2932      4.2918       +0.14
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
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