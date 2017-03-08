中国货币市场：MLF续做后流动性维持稳势，月内到期资金供给尚可

路透上海3月8日 - 中国央行公开市场已连续10日净回笼，不过上日到期的MLF已续做， 银行间资金市场周三流动性总体较为平稳，月内到期的供给尚可，惟对季末时点仍心存谨慎 。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，单日净回笼200亿元，为连续第10 日净回笼。另外，央行周二进行了1,940亿元中期借贷便利(MLF)操作，规模与当日到期量相 同。 华南一银行交易员称，目前资金供给“不跨月还可以，但月末(会怎么样)就不知道了。 ” 另外，对券商等非银机构来说，不论是回购利率，还是借入资金难易程度，今日资金面 也属较稳定时期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3800 2.3925 -1.25 七天 2.5364 2.6612 -12.48 14天 3.2831 3.3853 -10.22 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.8100 2.5100 +30.00 七天 2.8000 2.6000 +20.00 14天 2.9850 2.9000 +8.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4000 2.4000 +0.00 七天 3.1000 3.3000 -20.00 14天 3.4500 3.6000 -15.00 Shibor 其中:隔夜 2.4061 2.4041 +0.20 七天 2.6550 2.6440 +1.10 三个月 4.2932 4.2918 +0.14 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)