中国债市动态：期货跳水现券收益率收窄跌幅，因逆回购及MLF利率再上调

路透上海3月16日 - 中国银行间债市周四早盘走势反转，10年期国债期货主力合约T1706早盘在大涨逾0.9%后跳水，现券收益率亦开盘下探后收窄跌幅。美联储加息落地但表述好于预期，一度助暖市场情绪，但中国央行随即调升公开市场及MLF(中期借贷便利)利率打击人气，随着资金成本抬升，债市继续承受去杠杆压力。

交易员透露，开盘后10年国债活跃券170004最低成交于3.29%，最新在3.32%，较昨日尾盘3.34%低2个基点(bp)；10年国开债活跃券160213最新成交收益率为4.10%，早盘最低曾至4.06%，前日尾盘为4.12%。

中国央行今日开展800亿元逆回购和3,030亿元MLF操作，各期限逆回购和MLF中标利率均上行10BP，为今年第二次上调。中国央行称，此次公开市场逆回购及MLF中标利率上行是市场化招投标的结果，主要反映了近期国内外影响市场资金供求因素的变化，中标利率上行并不是加息。基于对国内基本面变化和美联储加息的判断，市场机构对中标利率进一步上行已有较强预期。

“央行嘴上说不要(加息)，身体还是诚实的。”北京一基金交易员称，央行紧跟美联储加息后上调逆回购利率，继续强调去杠杆、抑泡沫、防风险，显然还是不想市场过度乐观。

上海一银行交易员表示，上调公开市场及MLF利率将继续提升市场资金成本，但今日未有到期的情况下央行开展MLF新增操作，加上主动表态安抚“并非加息”，可以说是喜忧参半，也无需过度恐慌，“至少跨季好过点了，央妈还是真爱啊”。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三升息，为三个月来第二次，受助于经济稳步成长、就业增长强劲以及对通胀正在向其设定的目标回升的信心。美联储决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.0925%/4.0850%，上日尾盘为4.1275%/4.1225%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.31%/3.25%，上日尾盘为3.3550%/3.33%。