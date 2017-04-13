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亚洲 | 2017年 4月 13日 星期四 11:57 BJT

中国货币市场：逆回购重启流动性宽裕依旧，MLF续做成疑预期仍偏谨慎

    路透上海4月13日 - 中国央行公开市场周四在时隔近三周后恢复逆回购操作，银行间市
场资金面依旧宽裕，隔夜品种供应充足；不过下周初缴税影响将明显加大，而且由于本月为
季度缴税，整体规模较大，市场对此预期也偏谨慎，七天和14天资金供给相对收敛。
    
    市场人士并指出，虽然公开市场逆回购再度现身，但从央行同日搭配发放PSL（抵押补
充贷款）的动作来看，今日到期的MLF（中期借贷便利）大概率不会续做，其释放的政策信
号依旧偏空，未来资金预期也难以特别乐观。
    
   “整体还是宽松，隔夜（资金）很多。对下周比较担心，七天和14天出的不算多，”华
东一银行交易员称。
    
    她并谈到，每年4月和5月都是缴税规模较高的月份，其中4月是季度缴税，而5月又有上
年所得税的汇算清缴，对流动性会形成持续收缩。
    
    北京一券商交易员表示，缴税将从本月18日（下周二）开始，考虑到近期央行公开市场
停做，累计回笼不少资金，虽然今日恢复操作，但若MLF不续，流动性总量仍面临压力，还
需央行的进一步扶助，“下半月日子不好过啊。”
                     
    在连续13日暂停公开市场操作后，中国央行今日公告称，当日在发放抵押补充贷款839
亿元的基础上，开展了1,100亿元逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期200亿元，28天
期200亿元，中标利率仍分别持稳在2.45%、2.60%和2.75%。
             
    据路透统计，今日和18日(下周二)分别有2,170亿元和2,345亿元MLF(中期借贷便利)到
期回笼等量资金，规模总计4,515亿元。而截止目前仍未有续做消息传出。
                       
    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:44              今日(%)   上日(%)    变动(bp)
                                               
                                                         
 质押式回购加权平均利率                                  
  其中：隔夜                 2.4018   2.3446        5.72 
        七天                 2.5823   2.5946       -1.23 
        14天                 2.9802   2.9171        6.31 
 上海证交所质押式回购利率                                
     其中:隔夜               3.7000   1.9950      170.50 
          七天               2.4900   2.2700       22.00 
         14天                3.0800   3.0000        8.00 
 回购定盘利率                                            
 其中:隔夜                   2.4100   2.3700        4.00 
      七天                   2.9000   3.0000      -10.00 
     14天                    3.4000   3.1000       30.00 
 Shibor                                                  
     其中:隔夜               2.4130   2.3885        2.45 
          七天               2.6566   2.6631       -0.65 
        三个月               4.2631   4.2653       -0.22 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)
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