中国货币市场：逆回购重启流动性宽裕依旧，MLF续做成疑预期仍偏谨慎

路透上海4月13日 - 中国央行公开市场周四在时隔近三周后恢复逆回购操作，银行间市 场资金面依旧宽裕，隔夜品种供应充足；不过下周初缴税影响将明显加大，而且由于本月为 季度缴税，整体规模较大，市场对此预期也偏谨慎，七天和14天资金供给相对收敛。 市场人士并指出，虽然公开市场逆回购再度现身，但从央行同日搭配发放PSL（抵押补 充贷款）的动作来看，今日到期的MLF（中期借贷便利）大概率不会续做，其释放的政策信 号依旧偏空，未来资金预期也难以特别乐观。 “整体还是宽松，隔夜（资金）很多。对下周比较担心，七天和14天出的不算多，”华 东一银行交易员称。 她并谈到，每年4月和5月都是缴税规模较高的月份，其中4月是季度缴税，而5月又有上 年所得税的汇算清缴，对流动性会形成持续收缩。 北京一券商交易员表示，缴税将从本月18日（下周二）开始，考虑到近期央行公开市场 停做，累计回笼不少资金，虽然今日恢复操作，但若MLF不续，流动性总量仍面临压力，还 需央行的进一步扶助，“下半月日子不好过啊。” 在连续13日暂停公开市场操作后，中国央行今日公告称，当日在发放抵押补充贷款839 亿元的基础上，开展了1,100亿元逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期200亿元，28天 期200亿元，中标利率仍分别持稳在2.45%、2.60%和2.75%。 据路透统计，今日和18日(下周二)分别有2,170亿元和2,345亿元MLF(中期借贷便利)到 期回笼等量资金，规模总计4,515亿元。而截止目前仍未有续做消息传出。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.4018 2.3446 5.72 七天 2.5823 2.5946 -1.23 14天 2.9802 2.9171 6.31 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.7000 1.9950 170.50 七天 2.4900 2.2700 22.00 14天 3.0800 3.0000 8.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4100 2.3700 4.00 七天 2.9000 3.0000 -10.00 14天 3.4000 3.1000 30.00 Shibor 其中:隔夜 2.4130 2.3885 2.45 七天 2.6566 2.6631 -0.65 三个月 4.2631 4.2653 -0.22 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)