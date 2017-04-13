中国货币市场：逆回购重启流动性宽裕依旧，MLF续做成疑预期仍偏谨慎

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透上海4月13日 - 中国央行公开市场周四在时隔近三周后恢复逆回购操作，银行间市 场资金面依旧宽裕，隔夜品种供应充足；不过下周初缴税影响将明显加大，而且由于本月为 季度缴税，整体规模较大，市场对此预期也偏谨慎，七天和14天资金供给相对收敛。 市场人士并指出，虽然公开市场逆回购再度现身，但从央行同日搭配发放PSL（抵押补 充贷款）的动作来看，今日到期的MLF（中期借贷便利）大概率不会续做，其释放的政策信 号依旧偏空，未来资金预期也难以特别乐观。 “整体还是宽松，隔夜（资金）很多。对下周比较担心，七天和14天出的不算多，”华 东一银行交易员称。 她并谈到，每年4月和5月都是缴税规模较高的月份，其中4月是季度缴税，而5月又有上 年所得税的汇算清缴，对流动性会形成持续收缩。 北京一券商交易员表示，缴税将从本月18日（下周二）开始，考虑到近期央行公开市场 停做，累计回笼不少资金，虽然今日恢复操作，但若MLF不续，流动性总量仍面临压力，还 需央行的进一步扶助，“下半月日子不好过啊。” 在连续13日暂停公开市场操作后，中国央行今日公告称，当日在发放抵押补充贷款839 亿元的基础上，开展了1,100亿元逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期200亿元，28天 期200亿元，中标利率仍分别持稳在2.45%、2.60%和2.75%。 据路透统计，今日和18日(下周二)分别有2,170亿元和2,345亿元MLF(中期借贷便利)到 期回笼等量资金，规模总计4,515亿元。而截止目前仍未有续做消息传出。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.4018 2.3446 5.72 七天 2.5823 2.5946 -1.23 14天 2.9802 2.9171 6.31 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.7000 1.9950 170.50 七天 2.4900 2.2700 22.00 14天 3.0800 3.0000 8.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4100 2.3700 4.00 七天 2.9000 3.0000 -10.00 14天 3.4000 3.1000 30.00 Shibor 其中:隔夜 2.4130 2.3885 2.45 七天 2.6566 2.6631 -0.65 三个月 4.2631 4.2653 -0.22 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)