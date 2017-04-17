中国货币市场：MLF意外超量续做保资金面平稳，缴税期压力仍待观察

台湾经济指标预测--5月24日至8月21日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/24 1620 M2年增率 4月 -- +3.64% 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26
路透上海4月17日 - 中国银行间市场周一早盘资金面略有收敛，但随后央行意外超量续 做了上周及本周到期的MLF（中期借贷便利），流动性随即转好；不过由于本周进入季度缴 税期规模较大，资金面压力如何仍待观察。 “早上不太行，后来MLF出量以后，银行隔夜都敞开给了。”北京一基金公司交易员称 。 华东一银行交易员亦谈到，本次MLF操作量略超过上周四和本周二的到期量，对稳定短 期市场情绪有明显帮助，也表明虽然货币政策基调中性，但央行保持流动性总量供给基本平 稳的态度未变。 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作共4,955亿元人民币，其中六个月期1,280亿元、一年期3,675亿元，利率分别较上期持 平在3.05%、3.20%。 北京一银行交易员还表示，央行今日虽进行MLF但逆回购再度暂停，这样的操作组合令 人有些意外，考虑到本周逆回购到期量依旧偏少，预计随后几日央行公开市场操作可能会根 据流动性变化灵活而动，总量够用就不做，收缩明显时也会随时支援。 据路透统计，本周公开市场逆回购到期共计1,900亿元，今日到期量为200亿元。而上周 四和本周二分别有2,170亿元和2,345亿元MLF到期回笼等量资金。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.4313 2.4066 2.47 七天 2.6181 2.6729 -5.48 14天 3.3157 3.1843 13.14 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1150 2.5350 58.00 七天 2.9950 2.8000 19.50 14天 3.7050 3.2450 46.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4500 2.4000 5.00 七天 3.4400 2.9000 54.00 14天 3.7000 3.4000 30.00 Shibor 其中:隔夜 2.4440 2.4290 1.50 七天 2.6900 2.6740 1.60 三个月 4.2609 4.2634 -0.25 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/24 1620 M2年增率 4月 -- +3.64% 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26
路透台北5月24日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,062亿台币。 --公债付息：101乙2期5息共3.75亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)2,419.8亿台币： 5/25 10,404亿台币 5/26 3,980亿台币 5/29 2亿台币 5/30 214亿台币 5/31 3,463.
* 整体资金仍多，拆款利率持平 * 外资虽呈净汇入，外银却缺钱 * 票券商缺口小，短票利率不变 * RP市场多缺不一，利率则持平 记者 罗两莎 路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周二大致持平；资金调度人员表示，今天市场资金 相当充裕，拆款以到期续拆为主，但部分外商银行较缺钱，反向自本土银行拆入资金，但以 隔拆为主。 他们指出，昨天外资虽大举涌入，按理外银应该不缺钱，但今天外银不仅未拆出，而是 反向拆入；且接下来即是端午节长假，部分银行操作趋保守，资金落点甚至安排在节前到期 。 〞月底还有缴税因素，有些银行不丢长钱，只做到端午节前。〞一大型银行资调人员说 。 另一大型银行资调人员则说，今天整体资金尚属充裕，没有很紧张，利率持平于上日水 准，对票券商跨月(14天期)利率在0.33%，对银行则在0.28-0.31%。 〞今天外商有点缺，有新增的需求出来，但都是只做隔拆。〞前述大型银行资调人员说 。 票券商方面，资调人员均指出，今天缺口不大，拆款都