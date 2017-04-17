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亚洲 | 2017年 4月 17日 星期一 12:01 BJT

中国货币市场：MLF意外超量续做保资金面平稳，缴税期压力仍待观察

    路透上海4月17日 - 中国银行间市场周一早盘资金面略有收敛，但随后央行意外超量续
做了上周及本周到期的MLF（中期借贷便利），流动性随即转好；不过由于本周进入季度缴
税期规模较大，资金面压力如何仍待观察。
    
    “早上不太行，后来MLF出量以后，银行隔夜都敞开给了。”北京一基金公司交易员称
。    
    
    华东一银行交易员亦谈到，本次MLF操作量略超过上周四和本周二的到期量，对稳定短
期市场情绪有明显帮助，也表明虽然货币政策基调中性，但央行保持流动性总量供给基本平
稳的态度未变。
    
    中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF
)操作共4,955亿元人民币，其中六个月期1,280亿元、一年期3,675亿元，利率分别较上期持
平在3.05%、3.20%。    
    
    北京一银行交易员还表示，央行今日虽进行MLF但逆回购再度暂停，这样的操作组合令
人有些意外，考虑到本周逆回购到期量依旧偏少，预计随后几日央行公开市场操作可能会根
据流动性变化灵活而动，总量够用就不做，收缩明显时也会随时支援。
    
    据路透统计，本周公开市场逆回购到期共计1,900亿元，今日到期量为200亿元。而上周
四和本周二分别有2,170亿元和2,345亿元MLF到期回笼等量资金。
    
    以下为主要货币市场利率报价:
        
 北京时间11:44                 今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                              
 质押式回购加权平均利率                                       
     其中：隔夜                  2.4313    2.4066        2.47 
           七天                  2.6181    2.6729       -5.48 
           14天                  3.3157    3.1843       13.14 
 上海证交所质押式回购利率                                     
        其中:隔夜                3.1150    2.5350       58.00 
             七天                2.9950    2.8000       19.50 
            14天                 3.7050    3.2450       46.00 
 回购定盘利率                                                 
    其中:隔夜                    2.4500    2.4000        5.00 
         七天                    3.4400    2.9000       54.00 
        14天                     3.7000    3.4000       30.00 
 Shibor                                                       
        其中:隔夜                2.4440    2.4290        1.50 
             七天                2.6900    2.6740        1.60 
           三个月                4.2609    4.2634       -0.25 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)
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