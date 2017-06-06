中国货币市场：MLF放量续做缓和资金短期压力，半年末谨慎跨季供给仍少

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月6日 - 中国央行周二进行了近5,000亿的MLF操作，远超今日全部到期资金 规模，银行间资金市场短期压力得到缓解。不过面临半年末时点，市场谨慎心态难消，隔夜 至14天等月内供给较多，而跨季品种依旧十分稀少。 长期资金方面，一年期Shibor续涨，个别股份制银行的一及三个月同业存单利率，亦开 始出现向5%靠拢的势头。 上海一券商交易员表示，央行MLF操作补充流动性，短期资金状况尚可，“隔夜、7天、 14天都有出的。现在跨季不好借，有钱的机构也不敢出跨季的。” 今日有总计2,110亿元逆回购和中期借贷便利(MLF)到期，央行稍早暂停逆回购，转为进 行4,980亿元的MLF操作，期限全部为一年，利率持平于3.20%。 华南一银行交易员补充说，今日MLF操作规模较大，有效地安抚了短期情绪。不过未来 逆回购和MLF到期量仍不小，加上半年末MPA考核压力，流动性短期虽无忧但仍不敢过于放松 。 央行公开市场本周一重启了28天期逆回购，今日又加量进行了MLF操作，这与央行在5月 末的提前表态一致。 据路透统计，6月合计有4,313亿元MLF到期，分别为6月6日1,510亿、6月7日733亿、6月 16日2,070亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8379 2.8395 -0.16 七天 2.8298 2.9609 -13.11 14天 3.9420 3.9744 -3.24 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6000 3.5350 +6.50 七天 3.8500 4.0500 -20.00 14天 3.8100 4.1500 -34.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8600 2.8000 +6.00 七天 3.4400 3.4400 +0.00 14天 4.0000 4.0000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.8419 2.8167 +2.52 七天 2.8959 2.8940 +0.19 三个月 4.6577 4.6225 +3.52 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为