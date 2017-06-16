中国债市动态：逆回购替代MLF现券弱势盘整，关注月末前资金面变化

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月16日 - 中国央行周五公开市场逆回购放量对冲到期的MLF，操作并无新意，银行间债市主要现券弱势盘整，利率互换(IRS)则小幅上行。交易员称，短期内有望提振情绪的消息不多，反而半年末前资金面仍有一定压力，建议谨慎操作。
新债发行市场上，财政部招标的30年国债定位高于预期，不过因期限过长关注度有限，且临近中午才结束招标，对二级市场的影响暂不明显。
上海一银行交易员称，早盘现券收益率先涨后回落，目前较上日变化不大。6月末前“没MLF也没数据，我觉得没什么机会，要小心了，后面要关心资金面。”
交易员透露，剩余期限近10年的国开债170210最新成交在4.2225%，同期限国债170010在3.555%，均与上日尾盘水平接近。
财政部上午招标发行的30年续发国债中标收益率3.9763%，高于此前市场预测均值3.90%；同时招标的三个月期贴现国债加权中标收益率为3.5255%。
金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.895元，较上日结算价涨0.01%；10年期国债主力合约T1709收报95.375元，较上日结算价跌0.02%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为