中国债市动态：期现货震荡偏弱，美联储加息预期升温及MLF续做多空交织

路透上海2月15日 - 中国银行间债市周三现券震荡偏弱，国债期货亦小跌。交易人士表示，受上日1月金融数据走高及美国加息预期升温等因素影响，现券早间收益率一度小升，随后MLF续做消息，令市况有所反复，但因操作量未知，市场对未来TLF是否续做仍存疑虑，现券暂难脱盘整势头。

“国债期货在跌，美联储加息啥的都有吧，分不清，也有可能是昨天金融数据的影响 ”华北一银行交易员称，MLF续作消息出来感觉市场动静不大，大家又在猜测如果操作量大的话，TLF是不是就不续作了。

他介绍称，国开债活跃券160213早间开盘在4.18%,昨天收盘在4.15%，后来下了一个基点到4.17%，还是比昨天收盘要高一些。

受表外业务继续膨胀影响，中国1月社会融资规模增量达3.74万亿元，创下历史新高 ，当月新增人民币信贷亦达一年来高点。在美国步入加息通道、国内经济趋稳情况下，中国央行可能暂时不会 调整基准利率，而采取继续上调中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购等市场化利率，以延续中性偏紧的货币政策基调。

美国联邦储备委员会(FED)主席叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息，推迟升息可能会让美联储决策委员会落后于形势。

三位消息人士周三透露，中国央行今日对部分金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，期限仍为六个月及一年期，利率持平于上次的2.95%和3.10%。据路透统计，本周公开市场共有9,000亿元逆回购到期，此外，央行1月20日称通过“临时流动性便利”(TLF)操作为几家大型商业银行提供临时流动性支持，期限28天。按时间测算到期日应落在本周。

上海一券商交易表示，如果MLF加量续作的话，市场倾向于TLF不会续，不过一级看还有机构的配置盘，现券做多反弹的机会也会有，但是长期走势还是很难说，今年可能都会是这样一个情况。

业内人士周三透露，财政部上午招标的五年期续发国债加权中标收益率为3.0293%，略低于市场预测均值3.04%。