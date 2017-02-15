中国债市动态：期现货震荡偏弱，美联储加息预期升温及MLF续做多空交织

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透上海2月15日 - 中国银行间债市周三现券震荡偏弱，国债期货亦小跌。交易人士表示，受上日1月金融数据走高及美国加息预期升温等因素影响，现券早间收益率一度小升，随后MLF续做消息，令市况有所反复，但因操作量未知，市场对未来TLF是否续做仍存疑虑，现券暂难脱盘整势头。
“国债期货在跌，美联储加息啥的都有吧，分不清，也有可能是昨天金融数据的影响 ”华北一银行交易员称，MLF续作消息出来感觉市场动静不大，大家又在猜测如果操作量大的话，TLF是不是就不续作了。
他介绍称，国开债活跃券160213早间开盘在4.18%,昨天收盘在4.15%，后来下了一个基点到4.17%，还是比昨天收盘要高一些。
受表外业务继续膨胀影响，中国1月社会融资规模增量达3.74万亿元，创下历史新高 ，当月新增人民币信贷亦达一年来高点。在美国步入加息通道、国内经济趋稳情况下，中国央行可能暂时不会 调整基准利率，而采取继续上调中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购等市场化利率，以延续中性偏紧的货币政策基调。
美国联邦储备委员会(FED)主席叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息，推迟升息可能会让美联储决策委员会落后于形势。
三位消息人士周三透露，中国央行今日对部分金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，期限仍为六个月及一年期，利率持平于上次的2.95%和3.10%。据路透统计，本周公开市场共有9,000亿元逆回购到期，此外，央行1月20日称通过“临时流动性便利”(TLF)操作为几家大型商业银行提供临时流动性支持，期限28天。按时间测算到期日应落在本周。
上海一券商交易表示，如果MLF加量续作的话，市场倾向于TLF不会续，不过一级看还有机构的配置盘，现券做多反弹的机会也会有，但是长期走势还是很难说，今年可能都会是这样一个情况。
业内人士周三透露，财政部上午招标的五年期续发国债加权中标收益率为3.0293%，略低于市场预测均值3.04%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.035元人民币，较上日结算价跌0.06%；10年期国债主力合约T1706收报94.250元，较上日结算价跌0.16%。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。