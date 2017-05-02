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亚洲 | 2017年 5月 2日 星期二 12:19 BJT

中国货币市场：月初央行暂停逆回购资金续紧，关注明日MLF到期是否续做

    路透上海5月2日 - 中国央行周二暂停公开市场操作，令月初资金可能好转预期落空，
银行间市场早盘大型银行出资寥寥，流动性仍十分紧张。不过受此前多数交易日午后可勉力
平盘支撑，目前机构心态较为平稳，多将关注重点放在明日到期的中期借贷便利(MLF)是否
续做上。
    
    央行稍早公告，因上月末临近日终财政支出力度加大，目前银行体系流动性总量处于适
中水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼700亿元人民币。
    
    华北一银行交易员称，早盘大行供给非常少，“虽然会比较累，但下午怎么应该也都能
平掉(头寸)了。”
    
    交易员并透露，七天期回购最新全市场加权价格已向3%靠拢。有不少小型存款类机构报
出以3.45%上限借入七天资金的需求，但目前解决问题的亦不多。
    
    据路透统计，本周公开市场共有2,400亿元逆回购到期，周三还有2,300亿元的中期借贷
便利(MLF)到期，收回等量流动性。

    另外，银行间隔夜回购利率今日开盘价再涨至2.85%，上日开盘价为2.55
%。七天期开盘价则与上日相同，为2.65%。
    
    对此，交易员认为，央行对流动性总量的管控稳中偏紧，近来资金价格也有水涨船高之
势。除了明日到期的MLF是否会续做外，若公开市场进行逆回购操作，二者的中标利率走向
都需第一时间关注。
    
    以下为主要货币市场利率报价:    
 北京时间12:00                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                
 其中:隔夜                     2.8125     2.8849       -7.24
  七天                         2.7942     3.1818      -38.76
 14天                          3.7787     4.2529      -47.42
 上海证交所质押式回购利率                                   
 其中:隔夜                     4.0900     4.2550      -16.50
  七天                         3.6000     3.3700      +23.00
  14天                         3.7000     2.8600      +84.00
 回购定盘利率                                               
 其中:隔夜                     2.8200     2.8000       +2.00
  七天                         3.7000     4.3000      -60.00
  14天                         3.8000     4.5000      -70.00
 Shibor                                                     
 其中:隔夜                     2.8175     2.8190       -0.15
 七天                          2.8730     2.8699       +0.31
 三个月                        4.3002     4.2974       +0.28
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
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