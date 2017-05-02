中国货币市场：月初央行暂停逆回购资金续紧，关注明日MLF到期是否续做

台湾股市：连续第三日上涨，电子及金融股跳涨
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
路透上海5月2日 - 中国央行周二暂停公开市场操作，令月初资金可能好转预期落空， 银行间市场早盘大型银行出资寥寥，流动性仍十分紧张。不过受此前多数交易日午后可勉力 平盘支撑，目前机构心态较为平稳，多将关注重点放在明日到期的中期借贷便利(MLF)是否 续做上。 央行稍早公告，因上月末临近日终财政支出力度加大，目前银行体系流动性总量处于适 中水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼700亿元人民币。 华北一银行交易员称，早盘大行供给非常少，“虽然会比较累，但下午怎么应该也都能 平掉(头寸)了。” 交易员并透露，七天期回购最新全市场加权价格已向3%靠拢。有不少小型存款类机构报 出以3.45%上限借入七天资金的需求，但目前解决问题的亦不多。 据路透统计，本周公开市场共有2,400亿元逆回购到期，周三还有2,300亿元的中期借贷 便利(MLF)到期，收回等量流动性。 另外，银行间隔夜回购利率今日开盘价再涨至2.85%，上日开盘价为2.55 %。七天期开盘价则与上日相同，为2.65%。 对此，交易员认为，央行对流动性总量的管控稳中偏紧，近来资金价格也有水涨船高之 势。除了明日到期的MLF是否会续做外，若公开市场进行逆回购操作，二者的中标利率走向 都需第一时间关注。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8125 2.8849 -7.24 七天 2.7942 3.1818 -38.76 14天 3.7787 4.2529 -47.42 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0900 4.2550 -16.50 七天 3.6000 3.3700 +23.00 14天 3.7000 2.8600 +84.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8200 2.8000 +2.00 七天 3.7000 4.3000 -60.00 14天 3.8000 4.5000 -70.00 Shibor 其中:隔夜 2.8175 2.8190 -0.15 七天 2.8730 2.8699 +0.31 三个月 4.3002 4.2974 +0.28 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
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路透5月24日 - 金价周三亚洲盘初持稳，上日为下滑0.7%。投资者等待今日稍晚将公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录，以研判升息线索。 0057 GMT，现货金 上涨0.1%，报每盎司1,252.32美元。 美国期金 下跌0.3%，报1,252.1美元。 美元周三盘初持坚，兑其他主要货币从六个半月低位反弹。 美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，下个月升息“有明显的可 能性”，并表示若月度通胀数据再次令人失望，可能促使美国联邦储备理 事会(美联储/FED)推迟升息。 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前 美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就 业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未 来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补 助计划支出，同时增加军费开