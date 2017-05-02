中国货币市场：月初央行暂停逆回购资金续紧，关注明日MLF到期是否续做

路透上海5月2日 - 中国央行周二暂停公开市场操作，令月初资金可能好转预期落空， 银行间市场早盘大型银行出资寥寥，流动性仍十分紧张。不过受此前多数交易日午后可勉力 平盘支撑，目前机构心态较为平稳，多将关注重点放在明日到期的中期借贷便利(MLF)是否 续做上。 央行稍早公告，因上月末临近日终财政支出力度加大，目前银行体系流动性总量处于适 中水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼700亿元人民币。 华北一银行交易员称，早盘大行供给非常少，“虽然会比较累，但下午怎么应该也都能 平掉(头寸)了。” 交易员并透露，七天期回购最新全市场加权价格已向3%靠拢。有不少小型存款类机构报 出以3.45%上限借入七天资金的需求，但目前解决问题的亦不多。 据路透统计，本周公开市场共有2,400亿元逆回购到期，周三还有2,300亿元的中期借贷 便利(MLF)到期，收回等量流动性。 另外，银行间隔夜回购利率今日开盘价再涨至2.85%，上日开盘价为2.55 %。七天期开盘价则与上日相同，为2.65%。 对此，交易员认为，央行对流动性总量的管控稳中偏紧，近来资金价格也有水涨船高之 势。除了明日到期的MLF是否会续做外，若公开市场进行逆回购操作，二者的中标利率走向 都需第一时间关注。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8125 2.8849 -7.24 七天 2.7942 3.1818 -38.76 14天 3.7787 4.2529 -47.42 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0900 4.2550 -16.50 七天 3.6000 3.3700 +23.00 14天 3.7000 2.8600 +84.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8200 2.8000 +2.00 七天 3.7000 4.3000 -60.00 14天 3.8000 4.5000 -70.00 Shibor 其中:隔夜 2.8175 2.8190 -0.15 七天 2.8730 2.8699 +0.31 三个月 4.3002 4.2974 +0.28 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)