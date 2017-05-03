中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消

路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。

交易员并指出，跨月后资金面也未能缓和，显示目前银行间流动性总量有些捉襟见肘。面对这一局面，央行公开市场也只是通过加量逆回购稍加帮助，而暂未理会到期的MLF，亦显示在降杠杆的政策导向下，央行态度依旧中性偏紧。

“昨天下午就有传今天（央行）可能会续MLF提利率，结果今天只做了逆回购，利率虽然没动，但资金紧张的时候，MLF要是不续的话压力也不小，”上海一银行交易员称。

中国央行公开市场今日进行了总额2,000亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,700亿元，14天期200亿元，28天期100亿元，中标利率仍持稳。据此计算，单日净投放1,400亿元。

据路透统计，本周公开市场共有2,400亿元逆回购到期，其中今日到期量为600亿元；另外，今日还有2,300亿元的中期借贷便利(MLF)到期，收回等量流动性。

一级市场同样不容乐观，财政部上午招标发行的一年期固息国债，中标利率3.32%，远 高于预测均值3.15%；同时招标的10年期固息国债，中标利率3.52%，亦高于预测均值3.50%。两期国债边际中标利率分别为3.43%和3.56%，对应投标倍数1.47倍和2.20倍。

上海一券商交易员表示，今日国债发行量较之前放量，单期均达360亿元，在市场弱势中，10年作为主流品种受影响相对可控，而有效需求不足令一年国债受冲击更大。

北京一银行交易员认为，今年以来受制于去杠杆监管的持续压力，配置盘一直难现有效复苏，而二季度又是传统的新债供给高峰期，这又进一步加剧一级市场的压力。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.23%/4.2125%，上日尾盘为4.22%/4.20%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.53%/3.50%，上日尾盘为3.50%/3.49%。