版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 12:09 BJT

中国货币市场：MLF超量续做助稳流动性，但监管力度不减未来预期仍谨慎

    路透上海5月12日 - 中国央行周五如预期进行了MLF（中期借贷便利）操作，且续做规
模超出本月到期量，银行间市场流动性受此支撑整体宽松，隔夜及七天短期资金供给均较为
充足。
    
    不过交易员指出，最新消息称银监会正对同业存单对接资产端情况进行摸底，监管持续
保持高压态势仍对机构负债端的稳定性形成较大威胁，未来资金面预期难脱谨慎。
    
    “今天宽松，MLF影响还是有的，虽然全月看续做量也没超多少，但至少从这一天来看
，投放的量不少，”华东一银行交易员称。
    
    中国央行公开市场今日未进行逆回购操作，进行了4,590亿元人民币MLF操作，六个月和
一年期利率持平于3.05%和3.20%。今日公开市场有300亿元逆回购到期。
        
    据路透统计，本月共有4,095亿元MLF(中期借贷便利)到期，上周三(3日)2,300亿元到期
后，下周二(16日)还有1,795亿元到期。
    
    北京一保险机构交易员表示，早盘资金有点紧张，但是9点以后资金就松了，主要出的
品种还是隔夜和七天，隔夜加权就可以借到。不过15日开始例行缴准，还有下旬企业缴税，
加上存单大量到期，日子不好过。
    
    她并指出，“以前是每季度紧张、变成每月下旬紧张，现在是上旬也紧张几天之后才会
松，然后15号开始继续紧张。现在所有的一切都要看监管，监管态度不松，那就没戏。”
    
    上述银行交易员谈到，下周起缴税影响逐步浮现，开始主要是本月的常规缴税，到月底
还有上年度所得税的汇算清缴，而从往年来看，5月缴税规模一般没有4月那么大，其对资金
面的影响也稍逊。
    
    不过她认为，目前监管仍是影响资金走向的关键因素，“央行刚放了MLF，银监会（新
监管）政策就又出来了，这个节奏压力还是很大啊。”    
    
    中国银监会正就整治金融乱象继续进行摸底调研。两位消息人士透露，银监会本周稍早
下发特急专项调研通知，就如何防范新型业务风险，如利用同业存单等中短期同业负债对接
中长期非标资产，债券投资、委外业务风险防范等开展调研。    
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:59              今日(%)    上日(%)      变动(bp)
                                                            
 质押式回购加权平均利率                                     
  其中：隔夜                  2.7414     2.7741       -3.27 
        七天                  2.8216     2.8873       -6.57 
        14天                  3.7881     3.8663       -7.82 
 上海证交所质押式回购利率                                   
     其中:隔夜                2.9400     2.8650        7.50 
          七天                3.1550     2.8550       30.00 
         14天                 3.4600     3.1200       34.00 
 回购定盘利率                                               
 其中:隔夜                    2.7500     2.7900       -4.00 
      七天                    3.4000     3.4000        0.00 
     14天                     3.8000     3.8500       -5.00 
 Shibor                                                     
     其中:隔夜                2.7911     2.8130       -2.19 
          七天                2.9107     2.9294       -1.87 
        三个月                4.4088     4.4083        0.05 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐