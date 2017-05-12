中国货币市场：MLF超量续做助稳流动性，但监管力度不减未来预期仍谨慎

路透上海5月12日 - 中国央行周五如预期进行了MLF（中期借贷便利）操作，且续做规 模超出本月到期量，银行间市场流动性受此支撑整体宽松，隔夜及七天短期资金供给均较为 充足。 不过交易员指出，最新消息称银监会正对同业存单对接资产端情况进行摸底，监管持续 保持高压态势仍对机构负债端的稳定性形成较大威胁，未来资金面预期难脱谨慎。 “今天宽松，MLF影响还是有的，虽然全月看续做量也没超多少，但至少从这一天来看 ，投放的量不少，”华东一银行交易员称。 中国央行公开市场今日未进行逆回购操作，进行了4,590亿元人民币MLF操作，六个月和 一年期利率持平于3.05%和3.20%。今日公开市场有300亿元逆回购到期。 据路透统计，本月共有4,095亿元MLF(中期借贷便利)到期，上周三(3日)2,300亿元到期 后，下周二(16日)还有1,795亿元到期。 北京一保险机构交易员表示，早盘资金有点紧张，但是9点以后资金就松了，主要出的 品种还是隔夜和七天，隔夜加权就可以借到。不过15日开始例行缴准，还有下旬企业缴税， 加上存单大量到期，日子不好过。 她并指出，“以前是每季度紧张、变成每月下旬紧张，现在是上旬也紧张几天之后才会 松，然后15号开始继续紧张。现在所有的一切都要看监管，监管态度不松，那就没戏。” 上述银行交易员谈到，下周起缴税影响逐步浮现，开始主要是本月的常规缴税，到月底 还有上年度所得税的汇算清缴，而从往年来看，5月缴税规模一般没有4月那么大，其对资金 面的影响也稍逊。 不过她认为，目前监管仍是影响资金走向的关键因素，“央行刚放了MLF，银监会（新 监管）政策就又出来了，这个节奏压力还是很大啊。” 中国银监会正就整治金融乱象继续进行摸底调研。两位消息人士透露，银监会本周稍早 下发特急专项调研通知，就如何防范新型业务风险，如利用同业存单等中短期同业负债对接 中长期非标资产，债券投资、委外业务风险防范等开展调研。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.7414 2.7741 -3.27 七天 2.8216 2.8873 -6.57 14天 3.7881 3.8663 -7.82 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9400 2.8650 7.50 七天 3.1550 2.8550 30.00 14天 3.4600 3.1200 34.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.7900 -4.00 七天 3.4000 3.4000 0.00 14天 3.8000 3.8500 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.7911 2.8130 -2.19 七天 2.9107 2.9294 -1.87 三个月 4.4088 4.4083 0.05 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 乔艳红)