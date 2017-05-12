中国债市动态：现券收益率震荡上涨，MLF如期操作但暖意未能持续

路透上海5月12日 - 中国央行周五如期进行了MLF操作，不过该消息的提振作用似已消失殆尽，银行间债市早盘主要现券收益率震荡上涨，幅度约2-3个基点(bp)。国债期货市场上，两个主力合约也由盘初的持稳或微涨转为下跌。

交易员指出，对未来监管的忧虑未改，利好刺激作用的持续性不强，短期之内料难仍脱弱势。

路透周四报导，央行当日进行了中期借贷便利(MLF)询量，计划于今日进行操作。央行周五稍早公告，今日未开展逆回购，但进行了4,590亿元人民币MLF操作，六个月和一年期利率均持平。

北京一银行交易员称，MLF消息过后，随国债期货走弱现券又再归于震荡。目前市场预期仍不乐观，收益率易上难下。不过从10年国债闯过3.7%关口后的表现来看，若无新的推手，短期向上的空间也不一定很大。

交易员透露，剩余期限近10年的国债170010最新成交在3.65%，上日尾盘约3.62%；同期限国开债170210最新成交在4.35%左右，上日尾盘不足4.33%。

新债方面，除贴现国债外，铁路总公司上午招标了五和10年两期铁道债，利率分别为4.50%和4.54%，投标倍数3.03倍和2.52倍。此前设定的招标区间为五年3.76%-4.76%，10年3.81%-4.81%。