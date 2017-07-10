中国债市动态：期现货弱势整理，情绪谨慎等待MLF续做情况明确

路透上海7月10日 - 中国银行间债市周一现券及IRS（利率互换）波动甚微，中金所国债期货也基本维持弱势整理；海外债券近来调整压力较大，亦压制国内市场情绪，收益率下行动力暂不足。

交易员并指出，虽然资金面仍偏松，但央行公开市场继续按兵不动以回收流动性，而且本周还有MLF（中期借贷便利）到期，届时续做情况如何将直接影响市场预期。

“早上情绪有点弱，海外压力还在，不过CPI（涨幅）不高，市场又稳定了点，一上午就1个bp（基点）来回波动，”上海一银行交易员称。

他谈到，本周的关注重点还是在到期的MLF如何处理上，目前看资金面虽仍平稳，但较上周已有所收敛，若MLF到期时资金面处平衡状态，则应该到期续做，若不续或续做比例较小，就可能引发市场预期变化。

上海一券商交易员表示，国债期货临近早盘收市前出现一波快速下行，表明目前市场情绪仍偏弱，在海外债市走势不佳，以及政策面缺乏有利预期的情况下，国内债市收益率料仍难有走强空间。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.940元人民币，较上日结算价跌0.11%；10年期国债主力合约T1709收报95.080元，较上日结算价跌0.14%。

中国央行周一公告称，在对冲政府债券发行缴款和逆回购到期等因素后，目前银行体系流动性处于适中水平，公开市场今日不开展操作。这是公开市场连续第12日暂停操作，据此计算，今日将净回笼300亿元人民币。

据路透统计，7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7月13日、7月18日和7月24日，其中周四（13日）到期量为1,795亿元。

剩余期限近10年的国开债170210最新报价在4.2050%/4.20%，上日尾盘亦为4.2050%/4.20%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.60%/3.56%，上日尾盘为3.60%/3.58%。(完) (发稿 边竞；审校 乔艳红)