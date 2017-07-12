中国货币市场：资金面略偏紧公开市场转净投放影响不大，关注MLF续做动向

路透上海7月12日 - 中国银行间市场周三早盘资金面略偏紧，回购利率小幅上涨。交易 员表示，央行公开市场重回投放但规模有限影响不大，国君转债冻结资金退款助供需状况好 转；7月中下旬资金面平稳仍有赖央行扶持呵护，继续密切关注MLF(中期借贷便利)续做动向 。 上海一券商交易员称，“早上有点偏紧，近中午好点了；不过这周价格都在往上走，不 少机构还是预期中旬开始流动性会趋紧一点。” 她认为，央行的目标是流动性的平衡和市场预期的稳定，今日公开市场逆回购虽然恢复 投放，但规模不大；明日到期的MLF如续做，预计也只会有基本对冲的量。面临中下旬缴税 高峰，资金面还是有压力，需要央行公开市场与MLF配合稳住流动性。 中国央行今日进行总额700亿元人民币的逆回购操作，期限与上日相同，其中七天期400 亿元，14天期300亿，中标利率持平。据此计算，单日净投放200亿。 据路透统计，7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7 月13日、7月18日和7月24日，其中周四(13日)到期量为1,795亿元。 上海一基金交易员表示，早间资金面略紧一些，“银行不怎么出，非银借钱价格高了一 点；不过国君转债已经开始陆续退款，下午应该问题不大”。 他表示，今日还有中石化可交换债缴款，预计大部分机构昨日已经提前借好头寸。及近 期可转债/可交换债申购保证金比例下降，对资金面干扰减弱，流动性还是受央行公开市场 操作和MLF节奏影响。 国泰君安证券今日公布的发行结果显示，本次网下申购有效申购金额为2.29万亿元。按 照5%的定金比例计算，对应冻结定金规模约为1,146亿元。 此外，中石油集团近期正在发行100亿元可交换债，定金数量占最大拟认购金额的比例 为2%。今日为网下询价及缴款日，周四为网上申购日，未中签定金退款日为下周一(17日)。 上海银行间同业拆放利率(Shibor)短升长降，一个月(含)以上品种为回落，隔夜利率S HIBORON=领涨，今日涨幅2.50个bp。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 12:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6413 2.6228 +1.85 七天 2.8026 2.7951 +0.75 14天 3.6607 3.6173 +4.34 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9250 2.5850 +34.00 七天 3.1900 3.1050 +8.50 14天 3.4100 3.4650 -5.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7000 2.6400 +6.00 七天 3.3000 3.1000 +20.00 14天 3.7000 3.6100 +9.00 Shibor 其中:隔夜 2.6460 2.6210 +2.50 七天 2.8156 2.8120 +0.36 三个月 4.3088 4.3212 -1.24 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)