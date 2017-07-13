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2 天前
中国货币市场：MLF超量续做稳定情绪，逆回购缺席流动性改善暂不明显
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2017年7月13日 / 凌晨3点47分 / 2 天前

中国货币市场：MLF超量续做稳定情绪，逆回购缺席流动性改善暂不明显

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月13日 - 中国银行间市场周四早盘资金面维持紧平衡，央行在超量续做中期
借贷便利(MLF)稳定机构情绪的同时，却未进行逆回购操作，加之资金到账时间存在时滞，
流动性暂未出现更大程度的改善。
    
    交易员称，下半月大规模缴税会影响资金面，但从央行在逆回购和MLF灵活转换来看，
应不用过于担心。
    
    中国央行稍早公告，今日进行了3,600亿元MLF操作，全部为一年期，利率持平于3.2%，
未进行逆回购操作。今日共有2,395亿元资金到期，其中逆回购600亿，MLF1,795亿。
    
    华南一银行交易员表示，资金“还是偏紧平衡一点，今天放了MLF，但逆回购没有了。
”
    
    不过她也指出，从此前两日情况来看，不排除随着机构头寸匤算结束，午后再出资金的
可能。
    
    华北一银行交易员补充说，明天有1,000亿逆回购到期规模偏大，还需要看看是否会再
做逆回购补充。至于下周，由于面临年度缴税，资金压力也不容乐观。
    
    据路透统计，7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7
月13日、7月18日和7月24日，其中今日到期量为1,795亿元。
    
   以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间 11:37                今日(%)  上日(%)  变动(bp)
                                                 
 质押式回购加权平均利率                                  
  其中:隔夜                     2.6527   2.6495     +0.32
      七天                      2.7787   2.8064     -2.77
      14天                      3.6532   3.6679     -1.47
 上海证交所质押式回购利率                                
  其中:隔夜                     2.9450   2.9150     +3.00
      七天                      3.2200   3.2450     -2.50
      14天                      3.3950   3.4600     -6.50
 回购定盘利率                                            
  其中:隔夜                     2.6600   2.7000     -4.00
      七天                      3.2000   3.3000    -10.00
      14天                      3.6800   3.7000     -2.00
 Shibor                                                  
  其中:隔夜                     2.6590   2.6460     +1.30
      七天                      2.8184   2.8156     +0.28
      三个月                    4.2900   4.3088     -1.88
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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