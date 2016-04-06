广东振戎在缅30亿美元炼厂项目获缅甸批准

中国国资委称将建立央企境内外投资负面清单 设定禁止和特别监管类
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透北京4月5日 - 中国国有商品贸易企业广东振戎能源有限公司的两名高管周二称，公司获得缅甸政府批准，在缅甸投建一个价值30亿美元的炼厂。
该项目还包括一个石油码头以及仓储和配送设施，将是缅甸几十年来最大的外国投资项目之一。
广东振戎集团副总经理、炼油业务负责人李辉对路透表示，缅甸投资委员会批准该公司在缅甸东南部港口城市土瓦投建一个每天产出10万桶的炼厂。
李辉称，广东振戎将拥有炼厂70%的股份，另外30%股份分别由缅甸经济控股有限公司、缅甸石化公司和仰光工程集团有限公司三家缅甸企业拥有。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。