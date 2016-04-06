广东振戎在缅30亿美元炼厂项目获缅甸批准

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月5日 - 中国国有商品贸易企业广东振戎能源有限公司的两名高管周二称，公司获得缅甸政府批准，在缅甸投建一个价值30亿美元的炼厂。

该项目还包括一个石油码头以及仓储和配送设施，将是缅甸几十年来最大的外国投资项目之一。

广东振戎集团副总经理、炼油业务负责人李辉对路透表示，缅甸投资委员会批准该公司在缅甸东南部港口城市土瓦投建一个每天产出10万桶的炼厂。

李辉称，广东振戎将拥有炼厂70%的股份，另外30%股份分别由缅甸经济控股有限公司、缅甸石化公司和仰光工程集团有限公司三家缅甸企业拥有。（完）