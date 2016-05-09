中方回应缅甸针对中资企业铜矿项目的抗议事件

路透北京5月9日 - 中国外交部周一称，中国政府一贯要求赴海外投资的中国企业遵守所在国的法律法规。此前缅甸发生民众针对万宝矿产（缅甸）铜业有限公司铜矿项目恢复运营的抗议事件。

上周三有抗议者突破了保护蒙育瓦莱比塘（Letpadaung）铜矿的警方障碍物，抗议势头从此加剧。

万宝的合资方为缅甸军方控制的企业缅甸经济控股公司（Myanmar Economic Holdings Ltd）。村民们称，他们的土地被非法充公，用以扩大铜矿。

中国外交部发言人陆慷在回答抗议事件相关提问时表示，中缅两国是传统友邦，互利合作符合双方共同利益。

“中国政府也一贯要求赴海外投资的中国企业遵守所在国的法律法规，履行好社会责任和义务，包括重视环境保护，”陆慷在例行记者会上说道。

“我们愿同缅方共同努力，实施好这些互利合作项目，促进当地经济社会发展，更好地造福两国和两国人民。 ”