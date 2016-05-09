中方回应缅甸针对中资企业铜矿项目的抗议事件

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月9日 - 中国外交部周一称，中国政府一贯要求赴海外投资的中国企业遵守所在国的法律法规。此前缅甸发生民众针对万宝矿产（缅甸）铜业有限公司铜矿项目恢复运营的抗议事件。
上周三有抗议者突破了保护蒙育瓦莱比塘（Letpadaung）铜矿的警方障碍物，抗议势头从此加剧。
万宝的合资方为缅甸军方控制的企业缅甸经济控股公司（Myanmar Economic Holdings Ltd）。村民们称，他们的土地被非法充公，用以扩大铜矿。
中国外交部发言人陆慷在回答抗议事件相关提问时表示，中缅两国是传统友邦，互利合作符合双方共同利益。
“中国政府也一贯要求赴海外投资的中国企业遵守所在国的法律法规，履行好社会责任和义务，包括重视环境保护，”陆慷在例行记者会上说道。
“我们愿同缅方共同努力，实施好这些互利合作项目，促进当地经济社会发展，更好地造福两国和两国人民。 ”
陆慷还表示，对中缅之间继续开展互利合作充满信心。(完)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人