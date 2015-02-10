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时事要闻 | 2015年 2月 10日 星期二 18:23 BJT

中国对缅北战事导致边民涌入中国境内表示担忧

路透北京2月10日 - 中国周二对缅甸叛军与政府军的战争导致边民涌入中国境内表示担忧。

“昨天至今部分缅甸边民出于自身安全考虑进入中方境内，已得到安置。”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

华春莹称，中方将继续密切关注形势发展，及时做好有关工作，维护中缅边境稳定。

“希望缅方亦为此作出努力，”华春莹指出。

“我们希望缅北有关方面坚持通过和谈方式解决分歧，防止冲突升级，影响边境地区稳定，尤应避免波及中方一侧安全秩序。 ”（完）

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