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时事要闻 | 2015年 2月 17日 星期二 18:48 BJT

中国称数以千计缅甸难民进入中国

路透北京2月17日 - 中国政府称，缅北冲突导致数千人被迫逃离缅甸进入中国云南省，并再次呼吁各方保持克制。

缅北冲突引发中国担忧难民涌入，中国本周呼吁边境和平。

云南省政府周一晚间在官方新闻网站上发布声明称，2月9日以来，共3万余人次缅籍边民进出中国边境，暗示一些人根据战局进展多次进出境。

这是政府首次公布相关难民人数。

云南省政府称，当局提供人道主义援助，同时加强了边境地区治安巡逻管控。

中国外交部发言人华春莹周二再次呼吁停火。

“我们希望再次呼吁缅冲突各方保持克制，避免事态进一步升级，影响中缅边境稳定和中方一侧安全。 ”华春莹对记者说道。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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