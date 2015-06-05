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时事要闻 | 2015年 6月 5日 星期五 18:35 BJT

缅甸反对派领导人昂山素季将于本月首次访华（更新版）

（新增中国外交部评论）

路透仰光6月5日 - 缅甸反对派领导人、诺贝尔奖得主昂山素季所在的缅甸全国民主联盟秘书兼发言人那温（Nyan Win）表示，昂山素季本月将对中国进行首次访问。

那温称，昂山素季6月10日至14日访华期间将与中国国家主席习近平和国务院总理李克强会面。

中国外交部发言人洪磊周五在例行记者会上表示，应中国共产党邀请，由主席昂山素季率领的缅甸全国民主联盟代表团将于6月10日至14日访华。

他表示，这是中缅党际交往中的一次重要访问，中国党和国家领导人将会见缅方代表团。

消息人士称，昂山素季原计划2014年12月访华，但由于协议问题而推迟。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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