缅甸反对派领导人昂山素季将于本月首次访华（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（新增中国外交部评论）
路透仰光6月5日 - 缅甸反对派领导人、诺贝尔奖得主昂山素季所在的缅甸全国民主联盟秘书兼发言人那温（Nyan Win）表示，昂山素季本月将对中国进行首次访问。
那温称，昂山素季6月10日至14日访华期间将与中国国家主席习近平和国务院总理李克强会面。
中国外交部发言人洪磊周五在例行记者会上表示，应中国共产党邀请，由主席昂山素季率领的缅甸全国民主联盟代表团将于6月10日至14日访华。
他表示，这是中缅党际交往中的一次重要访问，中国党和国家领导人将会见缅方代表团。
消息人士称，昂山素季原计划2014年12月访华，但由于协议问题而推迟。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。