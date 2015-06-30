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时事要闻 | 2015年 6月 30日 星期二 12:55 BJT

缅甸空军参谋长遭解职 或因空军炸弹落入中国境内

路透仰光6月29日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸官员周一称，一名空军高官被替换。这似乎是缅甸对中国不满的回应，三个月前缅甸炸弹落入中国境内导致四名农民丧生。

缅甸总统办公室高级官员对路透称，准将貌貌觉（Maung Maung Kyaw）已经接替少将伦乌（Lwin Oo）担任空军参谋长。不清楚这次人事变动的具体发生时间。

一名空军官员称，伦乌遭解职应该与今年早些时候政府军与

缅甸民族民主同盟军作战时炸弹落入中国境内有关。

“据我们所知，他被解职是因为空军的炸弹落入中国境内，”这名军官说道。

缅甸最初否认对炸死中国边民事件负责，后来承认错误并道歉。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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