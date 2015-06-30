缅甸空军参谋长遭解职 或因空军炸弹落入中国境内

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透仰光6月29日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸官员周一称，一名空军高官被替换。这似乎是缅甸对中国不满的回应，三个月前缅甸炸弹落入中国境内导致四名农民丧生。
缅甸总统办公室高级官员对路透称，准将貌貌觉（Maung Maung Kyaw）已经接替少将伦乌（Lwin Oo）担任空军参谋长。不清楚这次人事变动的具体发生时间。
一名空军官员称，伦乌遭解职应该与今年早些时候政府军与
缅甸民族民主同盟军作战时炸弹落入中国境内有关。
“据我们所知，他被解职是因为空军的炸弹落入中国境内，”这名军官说道。
缅甸最初否认对炸死中国边民事件负责，后来承认错误并道歉。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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