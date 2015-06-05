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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 14:56 BJT

缅甸反对派领导人昂山素季将于本月首次访华

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光6月5日 - 缅甸反对派领导人、诺贝尔奖得主昂山素季所在的缅甸全国民主联盟秘书兼发言人那温（Nyan Win）表示，昂山素季本月将对中国进行首次访问。

那温称，昂山素季6月10-14日访华期间将与中国国家主席习近平和总理李克强会面。中国尚未确认昂山素季访华一事。

消息人士称，昂山素季原计划2014年12月访华，但由于协议问题而推迟。(完)

编译：李富强 发稿：王琛

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