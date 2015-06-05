缅甸反对派领导人昂山素季将于本月首次访华

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光6月5日 - 缅甸反对派领导人、诺贝尔奖得主昂山素季所在的缅甸全国民主联盟秘书兼发言人那温（Nyan Win）表示，昂山素季本月将对中国进行首次访问。
那温称，昂山素季6月10-14日访华期间将与中国国家主席习近平和总理李克强会面。中国尚未确认昂山素季访华一事。
消息人士称，昂山素季原计划2014年12月访华，但由于协议问题而推迟。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”