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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 13:08 BJT

缅甸空军参谋长遭解职，或因空军炸弹落入中国境内

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光6月29日 - 缅甸官员周一称，一名空军高官被替换。这似乎是缅甸对中国不满的回应，三个月前缅甸炸弹落入中国境内导致四名农民丧生。

缅甸总统办公室高级官员对路透称，准将貌貌觉(Maung Maung Kyaw)已经接替少将伦乌(Lwin Oo)担任空军参谋长。不清楚这次人事变动的具体发生时间。

一名空军官员称，伦乌遭解职应该与今年早些时候政府军与缅甸民族民主同盟军作战时炸弹落入中国境内有关。

“据我们所知，他被解职是因为空军的炸弹落入中国境内，”这名军官说道。

缅甸最初否认对炸死中国边民事件负责，后来承认错误并道歉。(完)

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