在中国的压力下 缅甸果敢同盟军宣布单方面停火

路透仰光6月11日（记者 Timothy Mclaughlin/Hnin Yadana Zaw） - 与缅甸政府军战斗的反对派果敢民族民主同盟军周四宣布单方面停火，此前受到来自中国的压力。

彭家声领导的果敢同盟军发布声明称，停火从周三开始。

声明指出，中国政府强烈呼吁恢复中缅边境地区的和平稳定是果敢同盟军做出决定的原因之一。果敢同盟军发言人Tun Myint Naing确认了声明。

声明还表示，将于11月举行的缅甸总统大选以及该国的民主化进程也是其试图结束战斗的原因，但强调保留自我保护的权利。

缅甸信息部部长、总统发言人Ye Htut周四称，政府注意到果敢同盟军的声明，但仍持怀疑态度。

“我们正在观察他们的实际行动，”他说道。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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