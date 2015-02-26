缅甸扑杀家禽以控制H5N1禽流感疫情

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透仰光2月26日 - 缅甸卫生官员周四称，缅甸扑杀了大量家禽，试图控制曼德勒西部Monywa爆发的H5N1禽流感疫情。
2006年，缅甸第一次爆发禽流感的地点也在同一地区，位于仰光西北约840公里；上一次禽流感疫情爆发于2011年1月，地点为若开邦。
疫情已经被控制住，就已知情况，尚没有人感染。
一名官员称，本月初在Monywa爆发的疫情导致超过1,400只鸡和10,000只鹌鹑死亡，此后约1,500只鸡和超过20,000只鹌鹑被扑杀。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。