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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 17:44 BJT

缅甸扑杀家禽以控制H5N1禽流感疫情

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光2月26日 - 缅甸卫生官员周四称，缅甸扑杀了大量家禽，试图控制曼德勒西部Monywa爆发的H5N1禽流感疫情。

2006年，缅甸第一次爆发禽流感的地点也在同一地区，位于仰光西北约840公里；上一次禽流感疫情爆发于2011年1月，地点为若开邦。

疫情已经被控制住，就已知情况，尚没有人感染。

一名官员称，本月初在Monywa爆发的疫情导致超过1,400只鸡和10,000只鹌鹑死亡，此后约1,500只鸡和超过20,000只鹌鹑被扑杀。(完)

编译：李富强 发稿：王燕焜
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