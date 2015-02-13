缅甸批准宪法公投法 但昂山素季当选总统希望仍渺茫

路透仰光2月12日（记者 Jared Ferrie） - 缅甸执政党议员周四称，尽管缅甸已批准就修改宪法举行全民公投，但反对派领导人昂山素季仍不大可能当选总统。

议员们周三称，总统吴登盛已签署宪法公投法。此举应是迫于国内外要求缅甸改革政治体制的压力。

昂山素季及其领导的全国民主联盟积极主张修改当初由军方起草的宪法。根据宪法中一条款，任何人若配偶或子女是外国公民，便不得竞选总统。该条款被解读为针对昂山素季，她的两个儿子是英国公民。

缅甸执政党联邦巩固与发展党议员Shwe Maung称，如果今年举行修宪公投，该条款不太可能在公投范围内。

要将该条款纳入公投范围需要76%的议员支持，而此举将遭到军方议员以及执政党议员的反对。

“我预计不会出现迅速变化，”Shwe Maung说道，“如果这次不可能，也许在未来的公投中有可能。”

现在还不清楚今年究竟是否会举行公投。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。