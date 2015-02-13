缅甸批准宪法公投法 但昂山素季当选总统希望仍渺茫

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光2月12日 - 缅甸执政党议员周四称，尽管缅甸已批准就修改宪法举行全民公投，但反对派领导人昂山素季仍不大可能当选总统。
议员们周三称，总统吴登盛已签署宪法公投法。此举应是迫于国内外要求缅甸改革政治体制的压力。
昂山素季及其领导的全国民主联盟积极主张修改当初由军方起草的宪法。根据宪法中一条款，任何人若配偶或子女是外国公民，便不得竞选总统。该条款被解读为针对昂山素季，她的两个儿子是英国公民。
缅甸执政党联邦巩固与发展党议员Shwe Maung称，如果今年举行修宪公投，该条款不太可能在公投范围内。
要将该条款纳入公投范围需要76%的议员支持，而此举将遭到军方议员以及执政党议员的反对。
“我预计不会出现迅速变化，”Shwe Maung说道，“如果这次不可能，也许在未来的公投中有可能。”
现在还不清楚今年究竟是否会举行公投。(完)
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率