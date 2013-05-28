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国际财经 | 2013年 5月 28日 星期二 18:58 BJT

美银美林下调2013年黄金和白银价格预估

路透5月28日 - 美银美林调降2013年黄金及白银价格预估，原因在于基本面不振且缺乏投资买盘。

美银美林目前预估今年黄金均价料在每盎司1,478美元，较之前预期的1,680美元低12%。

“景气循环状况让金价处于不利地位，”美银美林分析师Michael Widmer在一份致客户报告中指出。“成长力道增强、名义收益率升高、加上通胀压力不兴，均限制投资人的买盘。”

美银美林同时将2013年白银均价预估降至每盎司24.4美元，较之前预估低约25%，并称未来数月可能跌破每盎司20美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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