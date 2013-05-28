美银美林下调2013年黄金和白银价格预估

芝加哥联储总裁称美联储今年应再升息一次或两次

路透法兰克福3月29日 - 美联储最一贯支持低利率的官员之一--芝加哥联储总裁埃文斯周三表示，他与大多数同僚的看法一致，支持今年进一步升息，理由是考虑到美联储在实现充分就业和稳定通胀这两个目标方面所取得的进展。