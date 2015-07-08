缅甸将于11月8日举行全国大选--官员

路透仰光7月8日 - 缅甸选举委员会高官周三称，缅甸将于11月8日举行大选；这是缅甸结束长达49年的军方统治后首次全国范围内的选举。

大选将选出全国议会上下两院以及地区性立法会。议会上下两院随后将提名并选举出总统。

缅甸选举委员会一名主管Nyunt Tin向路透确认了11月8日的日期。他表示，周三晚间将在国家电视台正式宣布选举一事。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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