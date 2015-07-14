缅甸总统吴登盛不排除连任的可能性--助手

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透仰光7月14日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸总统办公室一名高官周二称，总统吴登盛不排除连任的可能性，对之前有关总统政治未来的说法进行了澄清。
缅甸总统办公室一名官员周一表示，由于身体原因，吴登盛不会参加11月8日举行的大选。这名官员提到了一封写给议会议长吴瑞曼（Shwe Mann）的信。
但总统办公室高官Zaw Htay周二称，吴登盛仍没有做出决定。
“总统并没有公开排除参选的可能性或是表示试图连任，”Zaw Htay说道。
“他此前多次公开表示，他将根据人民的意愿和国家的政治局势决定有关连任的问题。”Zaw Htay指出，吴登盛料很快就他的决定发表公开声明。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。