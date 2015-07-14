缅甸总统吴登盛不排除连任的可能性--助手

路透仰光7月14日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸总统办公室一名高官周二称，总统吴登盛不排除连任的可能性，对之前有关总统政治未来的说法进行了澄清。

缅甸总统办公室一名官员周一表示，由于身体原因，吴登盛不会参加11月8日举行的大选。这名官员提到了一封写给议会议长吴瑞曼（Shwe Mann）的信。

但总统办公室高官Zaw Htay周二称，吴登盛仍没有做出决定。

“总统并没有公开排除参选的可能性或是表示试图连任，”Zaw Htay说道。

“他此前多次公开表示，他将根据人民的意愿和国家的政治局势决定有关连任的问题。”Zaw Htay指出，吴登盛料很快就他的决定发表公开声明。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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