缅甸国防军总司令称军方将尊重11月大选结果

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透内比都8月25日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸国防军总司令敏昂莱重申，军方将尊重11月8日大选的结果。
敏昂莱表示，军方的主要担忧是选举能否公平地进行以及是否所有人都尊重结果，即使昂山素季所在的缅甸全国民主联盟赢得多数。
“只要选举是自由和公平的，即使缅甸全国民主联盟赢得大选，我们也不会介意，”敏昂莱周一称。
“军方的意愿是看到即将举行的选举能够自由和公平地举行。我们将认可并支持缅甸联邦选举委员会宣布的结果。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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