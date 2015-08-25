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时事要闻 | 2015年 8月 25日 星期二 15:01 BJT

缅甸国防军总司令称军方将尊重11月大选结果

路透内比都8月25日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸国防军总司令敏昂莱重申，军方将尊重11月8日大选的结果。

敏昂莱表示，军方的主要担忧是选举能否公平地进行以及是否所有人都尊重结果，即使昂山素季所在的缅甸全国民主联盟赢得多数。

“只要选举是自由和公平的，即使缅甸全国民主联盟赢得大选，我们也不会介意，”敏昂莱周一称。

“军方的意愿是看到即将举行的选举能够自由和公平地举行。我们将认可并支持缅甸联邦选举委员会宣布的结果。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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