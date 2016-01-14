昂山素季避免在权力移交前与缅甸军方发生冲突

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透内比都1月13日（记者 Hnin Yadana Zaw/Antoni Slodkowski） - 在缅甸大选中胜出的全国民主联盟一位高级官员周三称，昂山素季不会要求立即改变宪法，将先任命一名仪式性的元首。根据缅甸现有的宪法，昂山素季无法担任总统。
她还将在新内阁中纳入至少一名与军方有关的巩固与发展党成员，以及来自少数民族的技术派官员。
这名官员表示，这并不意味着缅甸全国民主联盟已经放弃改革宪法的首要目标，只是近几周各方没有讨论这个问题。
“我们的总统人选将仅是仪式性的，将由昂山素季独自作出决定，”这名要求匿名的官员说道。
他重申，昂山素季主张自己凌驾于总统之上。
缅甸全国民主联盟任命仪式性的总统意在“向人们展示荒谬的宪法必须要修改”。
他指出，昂山素季在选举后与军方领导人举行了几次闭门会议，讨论权力移交的各个方面。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
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路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)