缅甸将总统提名日期提前一周至3月10日

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透仰光3月1日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸上议院议长曼温凯丹（Mahn Win Khaing Than）周二称，缅甸将在3月10日宣布总统提名，比原定的日期提前一周。
此前军方领导人敏昂莱与缅甸全国民主联盟领导人昂山素季举行了三次会谈，讨论政权交接。
会谈引发外界猜测可能达成允许昂山素季担任总统的协议，尽管宪法并不允许，且军方明确表示不应匆忙修改宪法。
“提名三位总统候选人的日期提前了一周至3月10日，”曼温凯丹说道。
3月10日，上下议院将各提名一人，军方议员将提名第三名人选。
提名完成后，上下议院将联合选出总统，任期五年。落选的另外两名提名者成为副总统。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。