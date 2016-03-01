版本:
中国
时事要闻 | 2016年 3月 1日 星期二 15:36 BJT

缅甸将总统提名日期提前一周至3月10日

路透仰光3月1日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸上议院议长曼温凯丹（Mahn Win Khaing Than）周二称，缅甸将在3月10日宣布总统提名，比原定的日期提前一周。

此前军方领导人敏昂莱与缅甸全国民主联盟领导人昂山素季举行了三次会谈，讨论政权交接。

会谈引发外界猜测可能达成允许昂山素季担任总统的协议，尽管宪法并不允许，且军方明确表示不应匆忙修改宪法。

“提名三位总统候选人的日期提前了一周至3月10日，”曼温凯丹说道。

3月10日，上下议院将各提名一人，军方议员将提名第三名人选。

提名完成后，上下议院将联合选出总统，任期五年。落选的另外两名提名者成为副总统。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐