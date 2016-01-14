昂山素季避免在权力移交前与缅甸军方发生冲突

(本文由路透中文网编译提供)

路透内比都1月13日 - 在缅甸大选中胜出的全国民主联盟一位高级官员周三称，昂山素季不会要求立即改变宪法，将先任命一名仪式性的元首。根据缅甸现有的宪法，昂山素季无法担任总统。

她还将在新内阁中纳入至少一名与军方有关的巩固与发展党成员，以及来自少数民族的技术派官员。

这名官员表示，这并不意味着缅甸全国民主联盟已经放弃改革宪法的首要目标，只是近几周各方没有讨论这个问题。

“我们的总统人选将仅是仪式性的，将由昂山素季独自作出决定，”这名要求匿名的官员说道。

他重申，昂山素季主张自己凌驾于总统之上。

缅甸全国民主联盟任命仪式性的总统意在“向人们展示荒谬的宪法必须要修改”。

他指出，昂山素季在选举后与军方领导人举行了几次闭门会议，讨论权力移交的各个方面。（完）