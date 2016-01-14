昂山素季避免在权力移交前与缅甸军方发生冲突

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内比都1月13日 - 在缅甸大选中胜出的全国民主联盟一位高级官员周三称，昂山素季不会要求立即改变宪法，将先任命一名仪式性的元首。根据缅甸现有的宪法，昂山素季无法担任总统。
她还将在新内阁中纳入至少一名与军方有关的巩固与发展党成员，以及来自少数民族的技术派官员。
这名官员表示，这并不意味着缅甸全国民主联盟已经放弃改革宪法的首要目标，只是近几周各方没有讨论这个问题。
“我们的总统人选将仅是仪式性的，将由昂山素季独自作出决定，”这名要求匿名的官员说道。
他重申，昂山素季主张自己凌驾于总统之上。
缅甸全国民主联盟任命仪式性的总统意在“向人们展示荒谬的宪法必须要修改”。
他指出，昂山素季在选举后与军方领导人举行了几次闭门会议，讨论权力移交的各个方面。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。