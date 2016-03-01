缅甸将总统提名日期提前一周至3月10日

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Aung Hla Tun
路透仰光3月1日 - 缅甸上议院议长曼温凯丹（Mahn Win Khaing Than） 周二称，缅甸将在3月10日宣布总统提名，比原定的日期提前一周。
此前军方领导人敏昂莱与缅甸全国民主联盟领导人昂山素季举行了三次会谈，讨论政权交接。
会谈引发外界猜测可能达成允许昂山素季担任总统的协议，尽管宪法并不允许，且军方明确表示不应匆忙修改宪法。
“提名三位总统候选人的日期提前了一周至3月10日，”曼温凯丹说道。
3月10日，上下议院将各提名一人，军方议员将提名第三名人选。
提名完成后，上下议院将联合选出总统，任期五年。落选的另外两名提名者成为副总统。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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