缅甸总统吴登盛不排除连任的可能性--助手

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光7月14日 - 缅甸总统办公室一名高官周二称，总统吴登盛不排除连任的可能性，对之前有关总统政治未来的说法进行了澄清。
缅甸总统办公室一名官员周一表示，由于身体原因，吴登盛不会参加11月8日举行的大选。这名官员提到了一封写给议会议长吴瑞曼（Shwe Mann）的信。
但总统办公室高官Zaw Htay周二称，吴登盛仍没有做出决定。
“总统并没有公开排除参选的可能性或是表示试图连任，”Zaw Htay说道。
“他此前多次公开表示，他将根据人民的意愿和国家的政治局势决定有关连任的问题。”Zaw Htay指出，吴登盛料很快就他的决定发表公开声明。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”