缅甸国防军总司令称军方将尊重11月大选结果

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内比都8月25日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸国防军总司令敏昂莱重申，军方将尊重11月8日大选的结果。
敏昂莱表示，军方的主要担忧是选举能否公平地进行以及是否所有人都尊重结果，即使昂山素季所在的缅甸全国民主联盟赢得多数。
“只要选举是自由和公平的，即使缅甸全国民主联盟赢得大选，我们也不会介意，”敏昂莱周一称。
“军方的意愿是看到即将举行的选举能够自由和公平地举行。我们将认可并支持缅甸联邦选举委员会宣布的结果。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”