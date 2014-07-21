企业并购：五矿资源股东一致同意，以59亿美元收购嘉能可秘鲁铜矿

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透墨尔本7月21日 - 中国五矿资源 股东周一一致同意以58.5亿美元收购嘉能可 的秘鲁Las Bambas铜矿，并打算将该矿逾一半的产量出售给五矿资源的控股股东。
这次出售预计在9月之前完成，但还需要最终批准。这将提升五矿资源的增长前景，并有助于嘉能可向股东返还资本。
Las Bambas铜矿计划在2015年投产，预料在超过20年时间内每年将生产30万吨铜。最初几年的产量预计更高，2016年前每年料产出超过50万吨。
“我们估计Las Bambas铜矿不仅将使五矿资源跃居全球10大铜生产商之列(亚洲第一)，也将使该公司的净利增长好几倍，”巴克莱分析师Ephrem Ravi 6月时在研报中称。
五矿资源拒绝置评还需要什么审批。该公司首席执行官(CEO)Andrew Michelmore上周表示，资金方面的安排已经准备就绪，收购已经“非常接近”完成。
五矿资源的母公司--中国五矿集团公司，在将秘鲁铜矿57%产量出售给其子公司五矿有色金属股份有限公司的表决中弃权。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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