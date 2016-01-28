五矿资源所属秘鲁邦巴斯铜矿正式投产 第一船铜精矿正运往中国

路透北京1月28日 - 中国五矿集团公司旗下五矿资源(1208.HK) 周四宣布，其所属秘鲁Las Bambas（邦巴斯）铜矿正式投产，其第一船1万吨铜精矿已于2016年1月15日在秘鲁马特拉尼港口完成装船并起运发往中国。

中国五矿集团提供的新闻稿称，这标志着创造中国金属矿业史上迄今最大境外收购--邦巴斯铜矿的建设、调试工作已按期完成。目前，邦巴斯铜矿已实现超过40万吨/天的额定采矿产能，铜选矿厂的两条生产线已成功投产，项目进入产量提升阶段。

“随着投产工作的推进及产量提升，预计2016年邦巴斯项目将生产铜精矿含铜量25万吨至30万吨；产量稳定后，现金成本将处于全球铜矿山成本曲线第一象限。”新闻稿指出。

邦巴斯铜矿于2015年第四季度开始试车调试工作，期间顺利出产铜精矿。未来数月，项目将重点关注产量提升，以尽快达到选矿处理量14万吨/天的额定产能。后续，随着项目逐步达产达标，中国五矿将成为中国最大的铜矿山生产企业和全球前十大铜矿山生产商之一。

不过安泰科分析师在上期所研讨会指出，目前国内铜矿在建项目普遍规模偏小，随着冶炼产能持续扩张，铜精矿需求量大幅增长将导致铜精矿供应缺口继续扩大，有限减产无法逆转供应过剩局势，需求无法主动改善供求的情况下，铜价进一步下跌将会成为市场的主动选择。

2014年4月14日，中国五矿下属五矿资源有限公司与国新国际投资有限公司、中信金属有限公司组成的联合体与嘉能可签署邦巴斯项目股权收购协议，2014年7月31日顺利完成股权交割。该项目收购对价和资本支出合计超过100亿美元，是中国金属矿业史上迄今实施的最大境外收购。

邦巴斯铜矿位于秘鲁南部的阿普里马克大区，已查明铜资源储量超过1,200万吨，服务年限超过20年，预计达产后前5年每年可生产铜精矿含铜量约45万吨。（完）