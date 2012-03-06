跨国公司借各国税率差异逃税日趋猖獗--OECD

路透3月5日电---经济合作暨发展组织(OECD)发布报告称,跨国公司利用各国税率差异在国际间逃税的情况日趋猖獗.

OECD周一称,公司通过重复申报减税和编制虚假税收减免项目的做法,抵销应缴纳的税款.

OECD在这份25页的报告中提到,企业纷纷采用税务规划技术,以便钻各国税率差异的漏洞,这可能影响到数以十亿美元计的税收.

报告称,许多公司"利用各国在工具,实体和转移方面的税收政策差异,将同一笔费用在多个国家进行抵扣,在各国之间隐瞒收入,或为同一项海外税收人为编造多个减税项目."

浏览相关报告,请点击:(www.oecd.org/document/47/0,3746,en_21571361_44315115_49805871_1_1_1_1,00.html)

公司通常利用总部所在国和经营地所在国之间设立的空壳实体.一些策略在某些国家可能是合法的,但报告称,这带来了"严重的政策问题."

"OECD致力於消除双重征税,以及其他阻碍跨境贸易和投资的壁垒,"OECD税收政策与管理中心主任Pascal Saint-Amans在报告附带的声明中称.

"与此同时,我们正努力确保各国税收体系中没有漏洞可钻,以免一些纳税人获得不公平的竞争优势."(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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