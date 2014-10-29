西太MNI中国10月消费者信心指数重挫 逼近三年来低点

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海10月29日 - 澳大利亚西太平洋银行(WBC.AX)和国际市场新闻社（MNI)周三联合发布的中国10月消费者信心指数（CSI）加速下跌，并逼近三年来低点，因消费者进一步下调其对中国就业、楼市及个人经济状况的看法。
10月CSI指数环比下降2%，自上月的113.2下降至110.9，这数字仅略高于2011年9月所创的纪录低点110.8。今年来，该指数已累计下跌8.9%。
双方联合发布的新闻稿称，虽然中国第三季国内生产总值(GDP)同比增长7.3%而略优于市场预期，但此乃五年来新低，且这次的消费者信心调查表明未来数月将持续疲软。
新闻稿指出，本次调查中，消费者信心下降范围广泛，消费者对多数分项的看法转向日益负面。该指数的五大分项均较9月份大降，其中个人经济现状分项表现最佳，但仍环比下降1%，同时消费者大宗家庭耐用品购买意愿冲击低点。
就业市场前景方面的看法继续恶化，就业状况预期指数连续第五个月下降，并依然处于2009年2月来新低，当时正值全球金融危机最严重之际。而楼市方面，尽管中国采取了许多政策措施来稳定衰弱的房地产市场，但10月份前景再次恶化，其中购房意愿分项降至两年来新低。
澳大利亚西太平洋银行高级国际经济学家麦凯表示，“第三季度GDP数据彰显经济增长目前依赖出口，而内需极度乏力。与此相吻合，本调查自6月份以来一直报告家庭部门缺乏信心。因此，我们继续认为政策立场有理由进一步放松。”
他说，尽管9月底中国央行出台了全国性房贷新政，但调查明细表明只有推出一系列具体行业措施和宏观经济政策，才能促使楼市重返持久增长轨道。
MNI是全球最大交易所之一的德意志交易所全资子公司，专门从事聚焦企业和消费者的月度宏观经济报告，其发布的芝加哥MNI商业景气指数等受外界关注。MNI自2007年4月开始发布中国消费者信心指数报告，今年5月，有着四十多年跟踪澳洲消费者信心的西太平洋银行与MNI决定双方联手发布这份反映中国消费者情绪的月度调查报告。
MNI每月将向遍布中国30个城市约一千位受访者采集数据，问题包括个人当前和未来一年的经济状况预期、未来一年和五年的总体经济状况预期、以及当前购买大宗家庭用品的意愿等五类，与美国密歇根大学消费者信心指数原理相近。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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