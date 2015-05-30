《路透早报》--5月30日

图为纽约一处家得宝店铺里的一名男子在购物。 REUTERS/Shannon Stapleton

[重大数据或新闻]

--美国经济首季萎缩，受累于多年难遇的暴雪、美元急升以及西海岸港口运输活动受扰等因素，但目前经济活动已经有所反弹。美国政府周五将首季国内生产总值(GDP)年率估值下修至萎缩0.7%，略胜市场预估的萎缩0.8%，上月公布的初估值为成长0.2%。贸易逆差扩阔，以及企业库存增速较预期缓慢是导致GDP数据被下修的主要原因。消费者支出也被小幅下修。受该数据影响，美股下滑，美国公债收益率触及数周低点。

--周五公布其他重要的经济数据包括：

* 密西根大学美国5月消费者信心指数终值为90.7，接受路透调查的分析师预估中值为89.9，初值为88.6；4月终值为95.9。

* 美国供应管理协会(ISM)芝加哥5月采购经理人指数(PMI)出人意料地下降，触及2月以来最低，逆转前月的升势。美国5月芝加哥PMI为46.2，预估为53.0，4月为52.3。

* 美国商务部经济分析局公布，美国第一季税后企业获利下滑8.7%，第四季为减少1.6%。

* 加拿大统计局公布，加拿大第一季实质GDP环比年率为下滑0.6%，第四季修正为成长2.2%。这要低于分析师预估的增长0.3%的环比年率，而且也是实质GDP自2011年第二季以来首次增速为负值。

--法国财长萨潘表示，不存在希腊脱离欧元区的前景。

--根据路透目击欧洲稳定机制(ESM)及德国财政部的报告，欧洲的援助基金正寻求修改投资指导原则，以使其可以投资于评级偏低的债券；该基金目前正苦于应付利率偏低问题。

--日本央行总裁黑田东彦表示，七国集团(G7)财长未针对日本央行的量化宽松措施发表批评性评论，并称这一措施对日本和全球经济都有好处。

--中国央行周五表示，中国经济下行压力加大，部分经济风险显现，今年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加注重松紧适度适时适度预调微调，保持流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下跌，因数据显示美国第一季经济萎缩，但三大股指在5月仍上扬。道琼工业指数收跌115.44点，或0.64%，收报18,010.68点；标准普尔500指数下跌13.40点，或0.63%，收报2,107.39点；Nasdaq指数收低27.95点，或0.55%，收报5,070.03点。本周，道指下滑1.2%，标普500指数下滑0.9%，Nasdaq指数跌0.4%。本月，道指上涨1%，标普500指数上升1.1%，Nasdaq指数劲升2.6%。

--欧洲股市下跌，因有关希腊救助谈判进展的信号不一，且数据显示上月欧元区民间贷款增长接近停滞，令投资者感到不安。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.8%，报1,586.30点。该指数本周下跌2%，但本月上涨约0.7%。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数大跌2.2%。英国富时100指数收跌0.8%，报6,984.43点。法股CAC指数收低2.53%，报5,007.89点。德股DAX指数收低2.26%，报11,413.82点。希腊指标股指下跌1.4%。

汇市:

--美元兑主要货币涨跌互现，在近期上扬后回调，投资者认为疲弱的美国首季GDP数据不会撼动对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年内升息的押注。美元指数在狭窄区间内交投，尾盘小跌0.10%，但本月仍可能上扬，延续美元指数自去年7月以来几乎未曾间断的月度连涨势头。美元兑欧元跌0.40%，报1.0989美元。一汇市策略师称，欧元得益于希腊可能很快与债权人达成协议的希望。美元兑日圆最新上扬0.10%，报124日圆。美元兑加元小涨0.05%，数据显示加拿大经济首季萎缩重压加元。

债市:

--美国公债收益率下滑，指标和长债收益率触及逾三周低点，因数据显示美国经济首季出现萎缩，巩固了美联储要推迟升息的观点。指标10年期公债收益率周五触及三周半最低的2.09%。对美国升息预期最为敏感的两年期公债收益率触及一周低点0.6050%。尾盘，公债价格变动不大。30年期公债升4/32，收益率由周四尾盘的2.89%降至2.88%。10年期公债升2/32，收益率由2.13%降至2.12%。

--德国公债收益率降至三周低点，因有关希腊救助谈判进展的信号不一，且美国数据显示全球最大经济体在首季出现萎缩。德国10年期公债收益率跌5个基点，报0.48%，在数据显示美国首季经济萎缩0.7%，巩固了美联储将推迟升息的观点后，德债收益率跌势加剧。

葡萄牙10年期公债收益率升6个基点，报2.60%，意大利和西班牙10年期公债收益率分别持稳在1.85%和1.84%。希腊10年期公债收益率持平，但两年期公债收益率升23个基点，报23.59%。

油市:

--油价跳涨近5%，为一个半月来最大单日升幅，因美元涨势暂歇，且美国原油钻井平台数目降幅大于预期，触发新的一轮多头押注。布兰特原油期货周五结算价报每桶65.56美元，劲升2.98美元，或4.8%。布兰特原油本周持平，在5月下挫2%。美国原油期货结算价报每桶60.30美元，大涨2.62美元，或4.5%。美国原油在本周和本月均上升1%。

金属市场:

--金价小涨，从周四触及的两周半低位反弹，受助于美元走软，以及希腊债务磋商的不确定性，但金市仍然承压，因预期美联储可能不久将升息。升息前景使黄金可能连续第二周走低。1833 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,190.70美元，5月可能上扬0.6%，连续第二个月小幅攀升。美国6月期金收涨1.30美元，报每盎司1,189.40美元。

其他贵金属方面，现货银上扬0.2%，报每盎司16.70美元。现货铂金跌0.3%，报每盎司1,109.74美元。现货钯金回落1%，报每盎司774.98美元。

--铝价下滑，因持续担忧中国产出涌入全球市场，铝价本月跌幅为逾两年半最大。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收盘时没有成交，买盘最后跌2%，报1,740美元，周四已经大跌2.2%。5月期铝重挫9.6%，为2012年10月来最大月度跌幅，因数据显示4月中国铝产量增至259万吨。LME期铜收低1.3%，报6.015美元。铜价5月大跌近5%，为四个月内首次月度收低。(完)

(整理 利棣儿 审校 李军)

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