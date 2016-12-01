美国财长提名人姆钦称政府应交出对房利美和房贷美的控制权

路透纽约/华盛顿11月30日 - 美国当选总统特朗普的财政部长提名人姆钦(Steven Mnuchin)，周三谈到了有关房利美(美国联邦国民抵押贷款协会，Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)未来控制权的问题，称这两家贷款机构应恢复私人控制。这两家公司是美国住宅抵押贷款市场的最大参与者。

房利美和房贷美是2008年金融危机的风暴中心。美国房地产市场2006年开始崩塌，重创这两家公司财务，并迫使政府实施总额1,880亿美元的救助行动，使美国金融体系免于崩溃。

过去八年来，奥巴马政府一直认为国会应通过立法，以改革房地产融资体系，但自2008年危机以来，旨在改革这两家贷款机构并切断它们与联邦政府关联的多次努力均告失败。

周三，特朗普提名的财政部长人选姆钦表示，使房利美和房贷美脱离政府控制，将是下届政府的10大优先要务之一。

“我们应使房利美和房贷美摆脱政府所有权，”姆钦在发表讲话时表示，此番言论将房利美(FNMA.PK)和房贷美(FMCC.PK)股价推升至2014年9月以来最高水平。

“这两家公司由政府所有，并且由政府控制了这么长时间，这很不合理，”姆钦接受Fox Business Network采访时表示。

自从两公司2008年接受救助以来，它们一直在由美国财政部接管的状态下运营，但两公司目前再次实现盈利，并向联邦政府返还了超过2,400亿美元。(完)