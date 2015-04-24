澳门廉政公署侦破官员涉嫌受贿案件

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透香港4月24日 - 中国反腐扩展到澳门，包括政府官员在内的七人受到澳门特区廉政公署的调查，因涉嫌受贿。
澳门廉政公署网站显示，去年没有高层官员遭到受贿调查。澳门廉政公署没有立即对置评请求作出回应。
澳门廉政公署周四在其网站上发布最新案件，涉及交通事务局两名公职人员；他们已经被羁押，因涉嫌收取三家管理公共停车场的公司贿款约澳门币1,600万元（200万美元）。
澳门廉政公署专员张永春去年12月在中国国家主席习近平访澳期间宣誓就职，他承诺支持内地打击腐败。
张永春3月称，澳门廉政公署将一如既往配合内地的反腐败工作，不让澳门成为贪官和赃款外逃的中转站或目的地。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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