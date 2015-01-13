澳门警方破获卖淫集团 何鸿燊侄子被捕--南华早报

英国脱欧事务大臣称英国不会为退欧先付1,000亿欧元
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透香港1月13日 - 媒体周二报导称，澳门当局破获一个操纵卖淫集团，逮捕了六人，包括博彩业大亨何鸿燊的侄子何猷伦。
被捕者来自香港、澳门和中国内地。澳门警方在1月10日的声明中称，96名来自大陆和越南的卖淫女被拘留。
《南华早报》报导称，何猷伦是葡京酒店高管，其他五名被捕者是酒店工作人员。
无法立即联络到澳博控股(0880.HK)官员进行置评。葡京酒店发言人拒绝发表评论。澳门司法警察局发言人拒绝提供被捕者身份。
澳门当局称，该犯罪集团运作超过一年，不法收益至少4亿澳门元（5,000万美元）。卖淫女子须先支付15万元澳门元“入会费”，另外每月交1万澳门元的“保护费”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透首尔5月3日 - 朝鲜周三表示，其4月底拘留的一名美国男子，是以从事“敌对行为”为由被扣留的。 朝鲜中央通讯社称，这名名为Kim Sang Dok的美国人，是在平壤机场被以从事“颠覆朝鲜的敌对犯罪行为”为由遭到逮捕。 朝中社称，执法当局目前正在对罪行进行调查。这名美国人Kim似乎就是朝中社4月22日所说的被拘留的美国公民。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透联合国5月2日 - 外交人士称，美国正就联合国安理会对朝鲜多次发射弹道导弹作出何种回应与中国进行协商，其中包括实施制裁。安理会通常会在声明中谴责发射弹道导弹的行为。