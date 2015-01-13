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时事要闻 | 2015年 1月 13日 星期二 16:51 BJT

澳门警方破获卖淫集团 何鸿燊侄子被捕--南华早报

路透香港1月13日 - 媒体周二报导称，澳门当局破获一个操纵卖淫集团，逮捕了六人，包括博彩业大亨何鸿燊的侄子何猷伦。

被捕者来自香港、澳门和中国内地。澳门警方在1月10日的声明中称，96名来自大陆和越南的卖淫女被拘留。

《南华早报》报导称，何猷伦是葡京酒店高管，其他五名被捕者是酒店工作人员。

无法立即联络到澳博控股(0880.HK)官员进行置评。葡京酒店发言人拒绝发表评论。澳门司法警察局发言人拒绝提供被捕者身份。

澳门当局称，该犯罪集团运作超过一年，不法收益至少4亿澳门元（5,000万美元）。卖淫女子须先支付15万元澳门元“入会费”，另外每月交1万澳门元的“保护费”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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